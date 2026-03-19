Служебният премиер Андрей Гюров е на посещение в Брюксел, където ще участва в заседание на Европейския съвет днес и на 20 март. По време на срещата ще обсъдят ключови международни и европейски теми, като лидерите ще обърнат внимание и на ескалацията в Близкия изток и ситуацията в Иран.

Андрей Гюров и Роберта Мецола обсъдиха сигурността, енергетиката и икономиката на ЕС

След избухването на конфликта цените на енергията и петрола се повишиха. Ще бъдат разгледани и темите за сигурността, отбраната и миграцията. Андрей Гюров ще присъства и на Срещата на върха на държавите от еврозоната, като България за първи път ще бъде представена като пълноправен член.

