Русия избра конфронтацията със Запада, каза посланик Борис Руге
Русия се възползва от натиск, саботажи и хибридни средства. Това показва анализ на НАТО, представен от посланик Борис Руге, помощник-генерален секретар на НАТО по политическите въпроси и политиката на сигурност.
Той пристигна в България за конференцията “Стратегически комуникации в Югоизточна Европа: Пътят напред”. Според Руге страните-членки трябва да се противопоставят на твърденията, че НАТО е виновен за войната за Украйна, тъй като алиансът не е избирал конфронтация.
Посланик на САЩ: Вероятността от конфликт между НАТО и Русия е малка
“Русия избра конфронтацията със Запада и обърна гръб на привилигированото си партньорство с НАТО. Войната беше непровокирана. Русия е най-голямата и директна заплаха за евроатлантическата общност”, каза Руге.
“Черно море заслужава особено внимание. Силите за разминиране от България, Румъния и Турция са много добър пример как да се действа. Черно море е от стратегическо значение, надявам се българските власти да бъдат по-активни за дейностите в него”, обясни той.Редактор: Ивайла Митева
