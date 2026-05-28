Това не е просто една сделка, сключена на четири очи без никой да разбере. Тук става дума за огромни интереси и цяла поредица от институции и конкретни длъжностни лица, които някъде са си полагали подписите. Това заяви в предаването "Твоят ден" проф. Веселин Вучков, бивш министър на вътрешните работи и юрист, за разкритията за 104 незаконни сгради, които са издигнати в местността „Баба Алино” край Варна.

Той беше категоричен, че има много механизми, така че случаят да бъде разплетен докрай. "Страшно шокиран съм от този случай. След няколко месеца, ако може да не е много далеч и да е законосъобразно, едни багери да влязат там и да започнат да рушат последователно всичко", коментира Вучков.

"Това не е продукт на гениално предприемачество - някой човек изведнъж да реши да произведе нещо, с което може да спечели честно, а става дума за едно публично частно партньорство, което означава просто корупция", заяви той.

"Много ми е любопитно дали е имало сигнали през последните няколко години до вътрешното министерство. Аз вярвам на новото ръководство на МВР - и политическо, и професионално. Дори до колкото знам има назначена проверка там на регионално ниво в полицейските структури. Много ми е любопитно дали по този казус е имало преписки, тоест предварителни проверки, дошли по различни сигнали, но и образувани досъдебни наказателни производства", каза бившият вътрешен министър.

"Тук е много важно да се разбере този основен инвеститор дали е бил основен свидетел по някое наказателно дело и какво се е случило. Сега има един страхотен случай новата власт да покаже, че може да работи законосъобразно. Прокуратурата е най-важна от всичко и по този казус", посочи той.

По думите му антикорупционната тема е изключително важна. "Въпросът е наистина да борим това много грозно явление, а не просто да създаваме нови и нови институции, от които предварително дори си признаваме да не очакваме нещо кой знае какво", каза още Вучков.

