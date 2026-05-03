Това е една история за чест и посвещение в името на здравето. В предаването „Пулс” по NOVA NEWS Емил Дамянов разказва историята на д-р Денис Исмаилов, офицер от първия випуск военни лекари, който се дипломира през 2023 г. Съвсем скоро, той се завърна от ледения континент. Да бъде военен лекар е призвание, а изборът му не е случаен.

"Насочих се към медицината, тъй като баща ми беше фелдшер, а майка ми медицинска сестра. Брат ми също е лекар. Вкъщи се говореше само за пациенти, медицина, болести и това беше естествения път на моето професионално развитие. Така избрах медицината. Към военното училище се насочих случайно, защото се появи специалността „военен лекар”, а аз съм спортен тип, който обича предизвикателствата", разказва д-р Исмаилов.

След повече от 2 години в морския флот, той е поканен да се включи българската експедиция до Антарктида.

"Когато пристигнахме се усещаше тишина и спокойствие. Всичко беше сиво, а ти се чувстваш малък. Усещаш как трябва да се вплетеш с природата, а не да се бориш с нея. Изпитах удовлетворение, че съм стигнал до края на света", допълва той.

