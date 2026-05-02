Инцидентът е станал в китайския град Линбао

Шестима души загинаха при пожар в салон за масажи в китайския град Линбао, в централната провинция Хънан, след като не успели да се измъкнат, предаде държавната новинарска агенция „Синхуа”, позовавайки се на местната пожарна и спасителна служба. 

Инцидентът е станал около 06:30 ч. тази сутрин (11:30 ч. българско време). Центърът за спешни случаи в Линбао изпрати спасителни екипи на мястото веднага след получаване на сигнала. 

20 души загинаха при пожар в старчески дом в Китай

Освен шестимата души, които са били извадени от мястото и по-късно са починали въпреки медицинската помощ, други петима са били спасени без наранявания. 

Властите разследват причините за пожара. 

Редактор: Ивета Костадинова
Източник: Симеон Томов, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking