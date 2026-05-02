Шестима души загинаха при пожар в салон за масажи в китайския град Линбао, в централната провинция Хънан, след като не успели да се измъкнат, предаде държавната новинарска агенция „Синхуа”, позовавайки се на местната пожарна и спасителна служба.
Инцидентът е станал около 06:30 ч. тази сутрин (11:30 ч. българско време). Центърът за спешни случаи в Линбао изпрати спасителни екипи на мястото веднага след получаване на сигнала.
A fire broke out on Saturday morning at a foot massage parlor in Lingbao, Central #China's Henan Province, leaving six trapped people dead after unsuccessful emergency treatment in hospital, according to a statement published by the local fire department on Saturday.… pic.twitter.com/2NCmo5B5fv— Global Times (@globaltimesnews) May 2, 2026
Освен шестимата души, които са били извадени от мястото и по-късно са починали въпреки медицинската помощ, други петима са били спасени без наранявания.
Властите разследват причините за пожара.
