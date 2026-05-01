Първата жена архиепископ на Кентърбъри призова за единство между Англиканската и Католическата църква. Сара Мълали, която оглави Църквата на Англия, беше приета от папа Лъв XIV във Ватикана. Срещата между двамата е знакова – тя се провежда в годината, в която Англиканската и Католическата църква отбелязват 60 години от подписването на декларация за сътрудничество.

Pope Leo XIV held his first meeting with Dame Sarah Mullally, the new Archbishop of Canterbury and the first woman to lead the Church of England and the Anglican Communion. During their audience at the Vatican, the Pope encouraged Catholics and Anglicans to continue the path of… pic.twitter.com/J19qVrOg7K — EWTN Vatican (@EWTNVatican) April 27, 2026

Папа Лъв XIV заяви: „Както каза моят обичан предшественик, папа Франциск, пред представители на Англиканската общност през 2024 г.: "Би било скандално, ако поради нашите различия не изпълним общото си призвание да разпространяваме словото на Христос”.

Въпреки че е жена, Мълали става свещеник през 90-те години на миналия век, когато Англиканската църква разрешава на жените да служат. През 2015 г. Либи Лейн е назначена за първата жена епископ. Срещата във Ватикана беше описана като историческа, защото за първи път от основаването си през 1534 г. Църквата на Англия се оглавява от жена.

„Мисля, че и двамата признаваме, че независимо от факта, че съм жена, това е важен момент, тъй като нашите църкви заедно вървят по пътя на задълбочаване на приятелството ни, на съвместна молитва и на търсене на онова единство, към което сме призвани”, посочи Сара Мълали.

Диалогът между двете църкви е подновен след близо 400-годишна пауза през 60-те години на миналия век. Тази година е специална и защото се отбелязват 60 години от подписването на декларация за сътрудничество между Католическата и Англиканската църква между папа Павел VI и архиепископ Майкъл Рамзи.

„И затова това беше важна среща за нас, на която да се ангажираме заедно, че ще продължим този път и това пътуване на съвместна молитва, задълбочаване на нашето обещание, но и изживяване на това единство, към което сме призвани”, допълни архиепископът.

По време на срещата между Лъв XIV и Сара Мълали папата е признал, че в отношенията между двете църкви има нови противоречия, но желанието за обединяване на църквите остава.

„От моя страна бих добавил, че би било скандално и ако не продължим да работим за преодоляване на различията си, колкото и неразрешими да изглеждат те”, подчерта папата.

Срещата завърши с обща молитва в параклиса на папа Урбан VII.

Редактор: Мария Барабашка