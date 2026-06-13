Представители на няколко поколения артисти от българската алтернативна рок сцена се обединиха в новата супергрупа "Фронтмен". В нея влизат едни от най-разпознаваемите лица и музиканти у нас – Стенли, Свилен Ноев от „Остава”, Ерсин Мустафов от Jeremy и Иван Велков от P.I.F. В предаването „Събуди се” Свилен и Иван разказаха повече за създаването на формацията.

Идеята за общия проект е на Ерсин, който от дълго време е призовавал колегите си да се съберат по време на общи участия. През зимата музикантите намират свободно време, събират се в една къща и на шега създават първото си общо парче. Резултатът е толкова добър, че решават да превърнат идеята в сериозен проект с тенденция за записване на цял албум.

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Първата им песен носи заглавието „Непобедим”, а идеята за любовната тематика в нея идва от Стенли. Посланието е силно и типично за рок енд рола – когато човек е с любимия до себе си, той се чувства именно непобедим.

Музикантите побързаха да успокоят почитателите си, че новият проект не е заплаха за основните им групи и е просто допълнение към тяхната работа. Всички те ще имат активно концертно лято със своите банди, като „Остава” ще свирят в София на 30 юни, а P.I.F. – на 4 юли.

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Редактор: Мария Барабашка