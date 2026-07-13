Процесът по избора на град домакин на 71-вото издание на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г. навлиза в решаващата си фаза. Българската национална телевизия (БНТ) официално потвърди, че след приключването на първия етап от оценяването Бургас и София продължават в надпреварата, докато Пловдив и Варна отпадат от конкурса за домакинство.

► Техническите критерии, които взеха превес при избора

Първият етап от процедурата включваше подробна оценка на предложените зали, тяхното съответствие с техническите изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), както и със стандартите за продукция на конкурса.

Кристиан Костов: Мечта ми е да водя „Евровизия” (ВИДЕО)​

След анализ на всички кандидатури беше взето решение единствено Бургас и София да преминат към финалния етап на селекцията. Един от двата града ще бъде обявен за официален домакин на „Евровизия“ 2027.

► Благодарност към Пловдив и Варна

От Европейския съюз за радио и телевизия изразиха признателност към Пловдив и Варна за положените усилия и силните кандидатури.

Директорът на конкурса „Евровизия“ Мартин Грийн подчерта, че сериозната конкуренция между българските градове е доказателство за значителните икономически и обществени ползи, които носи домакинството на най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа.

„Благодарим на Пловдив и Варна за тяхната страст към „Евровизия“ и желанието им да бъдат домакини на събитие, което обединява милиони хора чрез силата на музиката. И двете кандидатури показаха колко широка е подкрепата за конкурса в България и се надяваме двата града да бъдат част от националните празненства през следващия май“, заяви Грийн.

Директорът на "Евровизия": Следващото издание на конкурса ще бъде наистина специално​

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова благодари на екипите на четирите кандидатстващи общини за професионалната подготовка и ангажираността им в процеса. Тя подчерта, че отпадането на Пловдив и Варна не поставя под съмнение техните качества като културни и фестивални центрове.

„Решението се основава единствено на предварително определените технически и инфраструктурни критерии, приложени еднакво към всички кандидати. То не поставя под съмнение безспорните качества на вашите градове и техните утвърдени традиции в областта на музиката, културата и международните фестивали. Това създава възможности те да бъдат активно включени в програмата на съпътстващите събития около конкурса“, заяви Милотинова.

Четири български града влизат в надпревара за домакинство на „Евровизия 2027“​

► Градът домакин ще бъде обявен в следващите седмици

Международната експертна комисия продължава оценяването на кандидатурите на Бургас и София, като финалното решение се очаква да бъде взето през следващите седмици. Според информацията на БНТ официалното обявяване на града домакин на „Евровизия“ 2027 се очаква в края на месеца.

Предстоящият избор ще постави началото на подготовката за най-мащабното музикално телевизионно събитие в Европа, което за първи път ще се проведе в България след впечатляващата победа на DARA с песента Bangaranga през май тази година.

Редактор: Иван Иванов