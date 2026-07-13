Бургаският апелативен съд освободи срещу парична гаранция от 2000 евро директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев, който беше задържан преди седмица при акция на ГДБОП. По същото дело служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ на дружеството Енчо Боев ще бъде под домашен арест с електронно наблюдение.

Мирчев беше арестуван заедно с още над 10 души, сред които и ръководни служители на държавното дружество. Част от задържаните впоследствие бяха разпитани и освободени.

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Мирчев и Боев бяха задържани след акция на ГДБОП във ВиК - Бургас, след което бяха обвинени в нанасяне на щети на държавното дружество в размер на над 303 хиляди евро. Парите са платени през последните шест месеца за почистване на сондажи, което според държавното обвинение не е извършено.

Мирчев оглави ВиК - Бургас през 2023 г., когато наследи на поста дългогодишния директор инж. Ганчо Тенев.

"Моят подзащитен е полагал подпис само и единствено, когато се приемат документите затова, че е удостоверена вече извършената работа. Той приема документи - няма отношение към тази всичко, което се твърди в обвинението", каза адвокатът на Енчо Боев Пламен Найденов.

"Адвокатите сме преценили, че няма такива доказателства. Ще искаме експертизи", допълни адвокатът на Цветан Мирчев Галина Колева.

Редактор: Ралица Атанасова