Испания победи Франция с 2:0 в първия полуфинал на Световното първенство по футбол и се класира за финала на Мондиал 2026.

Испания откри резултата в 22-ата минута, когато Микел Оярсабал се разписа от дузпа. Наказателният удар беше отсъден за нарушение на Люка Дин срещу Ламин Ямал в наказателното поле, а испанският нападател не остави шансове на вратаря и даде аванс на своя тим.

Испанците удвоиха преднината си в 58-та минута. Ла Фурия Роха беше близо до трети гол, след като Ламин Ямал изпрати топката в мрежата. Попадението обаче не беше зачетено, тъй като страничният съдия сигнализира за засада.

Мондиал 2026: Франция за първи път ще играе мач от Световно първенство на своя национален празник

Името на втория финалист ще стане ясно в сряда след полуфиналния сблъсък между Аржентина и Англия.

Точно преди 2 години - на 14 юли, Испания стана европейски шампион по футбол. Ла Роха спечели последното издание на Европейското първенство с успех над Англия с 2:1. Днес Франция пък за първи път игра мач от Световно първенство на своя национален празник.

Редактор: Ивета Костадинова