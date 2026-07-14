Български фирми са сред дружествата, разследвани за мащабна схема за ДДС измами в Европейския съюз, свързана с търговия на малки електронни устройства и пране на пари. Европейската прокуратура е извършила претърсвания на множество адреси в Гърция в рамките на разследването, което обхваща компании, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция.

Според разследващите между 2021 и 2025 г. е действала сложна мрежа от дружества, използвани за т.нар. "каруселна измама" с ДДС. При този тип схеми се използват фирми посредници, които изчезват, без да внесат дължимия данък, докато други компании по веригата неправомерно ползват данъчен кредит.

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До момента събраните данни сочат, че схемата е довела до щети за най-малко 46,9 млн. евро за бюджетите на Европейския съюз и Гърция заради неплатен ДДС. Допълнително са установени нарушения за още 24,2 млн. евро данъчни задължения, които не са били внесени или са били декларирани неправилно.

При претърсванията са иззети документи, счетоводни архиви и дигитални доказателства. Разследващите са открили и 99 000 евро в брой, три луксозни автомобила, както и са блокирали криптовалути и други цифрови активи за милиони евро.

В рамките на операцията са наложени запори и върху 88 недвижими имота с приблизителна стойност над 4,5 млн. евро, както и върху банкови сметки. Европейската прокуратура уточнява, че разследването продължава и предстои да бъдат изяснени ролята и отговорността на всички участници в предполагаемата престъпна мрежа.

Редактор: Ралица Атанасова