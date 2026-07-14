Зеленски има подкрепата на хората в Украйна, защото това което прави, е да защитава независимостта и границите на страната. Това каза в предаването „Твоят ден” Тетяна Станева, украински журналист от Киев. Според нея дори и да допуска някакви грешки, украинците ще продължат да го подкрепят и може да бъде преизбран за президент при бъдещи избори, ако се кандидатира.

Станева разказа, че и през последната нощ са били в укритията, защото е имало бомбардировки. „Тази нощ взривът дойде заедно със сирената, което е плашещо, защото осъзнаваш, че нямаш време да се скриеш. Очаквахме и втора вълна, но нямаше повече, прибрахме се посред нощ, но с чувство на страх да заспиш, защото не е ясно дали пак няма да ударят с балистични ракети”, сподели украинката.

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Осем ракети удариха Киев, а пет бяха прехванати, каза Тетяна. По думите й в момента атаките не са толкова масови и са „по-изкусни”, удрят с ракети, които украинците не успяват да засекат.

„Войната тече много интензивно, постоянно нещо се сменя, включително и от наша страна. Но разликата е, че ние не удряме по жилищни сгради и спящи хора”, каза журналистката.

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Редактор: Цвета Лазаркова