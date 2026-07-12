Снимка: Стопкадър, NOVA
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Киев разполага с все по-малко боеприпаси за защита от руските ракети
Русия нанесе нова масирана атака с ракети и дронове срещу Украйна. Загинаха най-малко осем души, а десетки бяха ранени.
Най-тежко беше положението в Суми. Две управляеми бомби поразиха оживен район и автобусна спирка. Загинаха петима души, а 30 бяха ранени.
Кадри от охранителна камера показаха жена, която прикрива с тялото си дете на улицата в момента на взрива. В близко кафене посетители потърсиха убежище секунди след удара. Жертви имаше и при атака срещу Одеса.
11 души са ранени при руските удари по Киев тази нощ, украинската ПВО не е успяла да свали нито една балистична ракета
Украйна съобщи, че е свалила 111 дрона и най-малко две крилати ракети. Киев обаче предупреди, че боеприпасите за сваляне на балистични ракети са на критично ниско ниво. Президентът Володимир Зеленски призова украинските дипломати да настояват съюзниците по-бързо да изпълняват договорените доставки на оръжие.Редактор: Ивета Костадинова
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