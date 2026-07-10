Снимка: БТА
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Там разговаря с деца, пациенти и медицински екипи
Британският принц Хари посети Детската болница в Бирмингам по повод 20-ата годишнина от създаването на първата специализирана сестринска позиция към благотворителната организация WellChild, на която той е патрон.
Принцът разговаря с деца, пациенти и медицински екипи, като благодари на служителите за тяхната отдаденост въпреки финансовите трудности пред британската здравна система.
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Визитата на Хари е част от поредица благотворителни ангажименти във Великобритания и се състоя два дни след като Върховният съд в Лондон отхвърли неговия иск срещу издателя на „Дейли Мейл“ за незаконно събиране на информация и нарушаване на личното пространство.Редактор: Ина Григорова
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