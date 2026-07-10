Президентът на САЩ Доналд Тръмп освободи от длъжност последните трима членове на четиричленната Помощна избирателна комисия - федералния орган, който подпомага щатските власти при организирането на избори. Това съобщи Белият дом, цитиран от БТА. Решението идва само четири месеца преди междинните избори в САЩ през ноември.

Комисията е създадена от Конгреса през 2002 г. и подпомага щатите при провеждането на избори, включително чрез разпределянето на федерално финансиране. Обичайно тя се състои от четирима комисари - двама републиканци и двама демократи. Единият от членовете, назначен от Републиканската партия, е подал оставка, а двамата представители на демократите са били уволнени с имейл от отдела по човешки ресурси на Белия дом.

Тръмп свиква необичаен партиен конгрес преди междинните избори

Решението предизвика остри реакции сред представители на Демократическата партия. Държавният секретар на щата Ейдриън Форес заяви, че след последното решение на Върховния съд президентът изглежда „решен да всее хаос по време на изборите“. По думите му този ход „уронва доброто име на непартийните избирателни органи“. Други критици определиха действията като обезпокоителен опит за намеса в изборния процес.

В края на миналия месец Върховен съд на Съединените щати разшири правомощията на президента върху независимите федерални агенции, като му даде по-голяма свобода да освобождава техни членове. Според юристи решението може да има отражение и върху други независими държавни органи и да позволи на Тръмп да засили контрола си върху тях.

Редактор: Ралица Атанасова