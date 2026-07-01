Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че той и Републиканската партия ще организират конгрес в Далас през септември, за да мобилизират избирателите в подкрепа на кандидатите си преди междинните избори през ноември, предаде „Ройтерс”.

Партиен конгрес в година без президентски избори е необичаен ход. Двете основни американски политически партии – републиканците и демократите – обикновено организират конгреси в навечерието на президентските избори, които се провеждат на всеки четири години. Следващият такъв форум ще бъде през 2028 г.

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Републиканците са под натиск да запазят контрола си върху Конгреса през последните две години от президентския мандат на Тръмп. Те се опасяват, че тревогите на избирателите за икономиката и решението му да започне война с Иран може да навредят на усилията им, отбелязва агенцията.

„ГОЛЯМА НОВИНА! За първи път в историята Републиканската партия ще проведе КОНГРЕС ПРЕДИ МЕЖДИННИ ИЗБОРИ. Той ще бъде в Далас, Тексас – едно от любимите ми места в света. Ще бъде фантастично!”, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

„Това никога досега не е правено и ще бъде наистина историческо събитие”, допълни американският президент, като уточни, че конгресът ще се проведе на 9 и 10 септември.

80-годишният президент предупреди, че демократите може да започнат трета процедура по импийчмънт срещу него, ако си върнат контрола върху Конгреса. Той включи и няколко ключови сътрудници от Белия дом в организацията на предизборната кампания на републиканците.

По-рано във вторник Върховният съд на САЩ премахна ограниченията върху сумите, които политическите партии могат да изразходват в координация с кандидатите си – решение, което може да бъде от полза за републиканците на междинните избори, предаде АФП.

Редактор: Мария Барабашка