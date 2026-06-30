Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова търговците на горива незабавно да намалят цените на бензина, като предупреди, че в противен случай може да има сериозни последствия.

В публикация в социалната си мрежа той заяви, че цените на дребно остават твърде високи на фона на поевтиняването на петрола. „Търговците на горива трябва незабавно да намалят цените си. Те са прекалено високи, като се има предвид, че петролът вече струва 68 долара за барел и продължава да поевтинява“, написа Тръмп.

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Държавният глава настоя компаниите бързо да коригират цените в полза на потребителите. „Търговците трябва да реагират и да направят това, което е правилно - намалете цените за нашия велик американски народ“, заяви той.

Тръмп подчерта, че няма да бъде допуснато необосновано завишаване на цените, което според него е незаконно. „Няма да има спекула с цените. Ако търговците не предприемат това, ги очакват сериозни проблеми“, предупреди държавният глава.

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Той посочи, че цената на бензина трябва да се насочи към ниво от около 2,50 долара за галон. Президентът отправи критики и към властите в щата Калифорния заради високите данъци върху горивата. „Калифорния трябва да спре да налага толкова тежки данъци върху бензина. Скоро налогът ще бъде по-висок от стойността на самото гориво“, заяви Тръмп.

По думите му жителите на щата са ощетени както от високите налози, така и от политиката на местната власт. Публикацията идва на фона на понижението в цените на суровия петрол през последните седмици и продължаващия дебат в САЩ за цените на горивата и данъчната политика на отделните щати.

Редактор: Цветина Петкова