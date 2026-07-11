Тайванските власти евакуираха над 14 000 души, предимно от планински райони, заради тайфуна „Бави“, който се очаква да донесе там проливни валежи и силни ветрове в изложените на риск райони, предаде „Ройтерс“.

Макар „Бави“, който постепенно отслабва, да не се очаква да достигне сушата на Тайван, правителството предприема всички предпазни мерки, за да предотврати човешки жертви, тъй като прогнозите сочат, че на някои места може да паднат близо един метър валежи.

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Повечето от евакуираните са от северните и източните части на острова. Отменени са 917 международни полета, както и всички 274 вътрешни полета.

Почти всички градове и окръзи в Тайван обявиха днешния ден за неработен заради стихията. Основната високоскоростна железопътна линия по направлението север-юг продължи да функционира, но с намален брой влакове.

След като премине североизточно от Тайван, пресичайки островите Сакишима - отдалечен островен архипелаг, който е част от японската префектура Окинава, се очаква тайфунът „Бави“ да достигне източния китайски град Уънджоу, с население около 10 милиона души, рано в неделя.

Междувременно седемнайсет жертви на свлачища и наводнения, предизвикани от излелите се заради тайфуна „Бави“ поройни дъждове, бяха регистрирани във Филипините, предаде ДПА, уточнявайки, че най-засегната е южната част на страната. Девет души все още са в неизвестност, съобщава националната агенция по бедствията.

Десет от жертвите са в свлачище в град Малапатан, в южната провинция Сарангани. Двама души са се удавили в провинция Букиднон, допълват властите. Пет са жертвите на свлачище в провинция Южен Ланао. Там има четирима ранени, пояснява държавната служба.

Над половин милион души са засегнати от суровите метеорологични условия, като над 11 000 са били принудени да се евакуират.

Тайфунът „Бави“ не е връхлетял територията на Филипините, но заради него са се увеличили мусонните дъждове в засегнатите области, отбелязва ДПА.

Редактор: Ивета Костадинова