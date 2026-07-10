Министрите на финансите от Европейския съюз ще разгледат днес въпроса за бюджетното състояние на България, като сред очакваните решения е евентуалното откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу страната.

Темата е сред водещите в дневния ред на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) в Брюксел. Окончателното решение се очаква по-късно през деня, като според предварителните прогнози вероятността за задействане на процедурата е висока.

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Причината е отчетеният бюджетен дефицит за 2025 г., който надвишава допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт, заложен в европейските фискални правила. Подобно развитие би поставило България под по-строг финансов надзор от страна на европейските институции и би наложило изготвянето на план за ограничаване на дефицита.

Процедурата предвижда редовен мониторинг на публичните финанси и конкретни препоръки за стабилизиране на бюджета. При продължително неспазване на изискванията са възможни допълнителни мерки, включително финансови санкции и ограничения върху достъпа до определени европейски средства.

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В момента няколко държави членки на ЕС вече са обект на подобна процедура заради прекомерни бюджетни дефицити. Европейските институции обаче посочват, че при последователна финансова политика страните могат сравнително бързо да възстановят съответствието си с правилата и да излязат от режима на засилен надзор.

Очаква се решението на ЕКОФИН да даде по-ясна представа за следващите стъпки пред българските публични финанси и ангажиментите на страната към европейската бюджетна рамка.

Редактор: Цветина Петкова