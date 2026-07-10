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Започва динамичен период с гръмотевични бури и градушки
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Прогноза за времето (09.07.2026 - обедна)
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Опасност от градушки и гръмотевични бури в части от страната днес
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Прогноза за времето (09.07.2026 - сутрешна)
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Европа преживява повече горещи вълни от преди десетилетия, предупреждава експерт
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Прогноза за времето (08.07.2026 - обедна)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
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