Един от най-драматичните мачове на Световното първенство предизвика сериозен скандал. След обрата на Аржентина от 0:2 до 3:2 срещу Египет, африканците поискаха ФИФА да разследва съдийската бригада заради спорни решения.

"Фараоните" поведоха с 2:0, но допуснаха три гола в последните 13 минути. Основните претенции са за отменен гол след намеса на ВАР и две неотсъдени дузпи.

ФБР започна разследване срещу Аржентинската футболна федерация по подозрения за финансови злоупотреби

"Вкарахме втори гол за 2:0, но той беше отменен по много странен начин. ВАР се намеси тогава, но когато наш футболист беше съборен в наказателното поле при 2:1, съдията дори не отиде да прегледа ситуацията. Животът не е справедлив. Светът не е справедлив”, казва селекционерът на отбора Хосам Хасан.

Редактор: Никола Тунев