Само часове, след като Аржентина се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, стана ясно, че ФБР разследва Аржентинската футболна федерация по подозрения за финансови злоупотреби.

Според информацията проверката е свързана с близо 300 милиона долара, преминали през американски банки. Разследващите проверяват дали част от средствата са били използвани неправомерно, включително за покупката на частен самолет, яхта и луксозно имение.

Мондиал 2026: Аржентина постигна изключителен обрат срещу Египет

Засега няма повдигнати обвинения, а Аржентинската футболна федерация категорично отрича всички твърдения.

Редактор: Никола Тунев