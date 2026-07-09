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Според информацията проверката е свързана с близо 300 милиона долара, преминали през американски банки
Само часове, след като Аржентина се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, стана ясно, че ФБР разследва Аржентинската футболна федерация по подозрения за финансови злоупотреби.
Според информацията проверката е свързана с близо 300 милиона долара, преминали през американски банки. Разследващите проверяват дали част от средствата са били използвани неправомерно, включително за покупката на частен самолет, яхта и луксозно имение.
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Засега няма повдигнати обвинения, а Аржентинската футболна федерация категорично отрича всички твърдения.Редактор: Никола Тунев
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