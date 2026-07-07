Отборът на Аржентина постигна изключителен обрат срещу Египет в осфминафинален сблъсък на Мондиал 2026. Световният шампион продължава защитата на титлата си в САЩ, след като се добра до запомняща се победа с 3:2 на стадиона в Аталанта, предава Gong.bg .

Лионел Меси и компания губеха в резултата с 0:2, но само в рамките на тринадесет минути възпитаниците на Лионел Скалони показаха истинското си лице и стигнаха до знаменития обрат, който ги прати на четвъртфиналите в турнира.

Тимът на Египет определено надхвърли възможностите си и изненадващо поведе с 2:0 след голове на Ясер Ибрахим и Мустафа Зико. Друг гол на Зико пък бе отменен от ВАР.

През първата част Аржентина определено разочарова, а Меси пропусна да изравни от бялата точка, записвайки втори пропуск от дузпа по време на финалите в САЩ, Мексико и Канада.

През втората част обаче, именно Меси поведе своите към обрата. Първо Кристиан Ромеро намали за 1:2 в 79-ата минута, а веднага след това Меси изравни. В добавеното време Енцо Фернандес осигури невероятната победа за своя тим след гол с глава.



С попадението си днес Лионел Меси излезе еднолично при голмайсторите с цели осем гола. Това бе и негов 21 гол на световни финали.

В следващата фаза Аржентина ще срещне победителя от двойката Швейцария – Колумбия, докато Египет се прибира у дома след историческо за страната световно първенство. Тимът на „фараоните“ достига до тази фаза на турнира за първи път.

Редактор: Ина Григорова