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Канцлерът Фридрих Мерц обяви пред парламента, че оръжията ще бъдат закупени и разположени в страната
САЩ одобриха продажбата на крилати ракети „Томахоук“ на Германия, съобщи канцлерът Фридрих Мерц.
„В кулоарите на срещата на НАТО в Анкара се договорихме с американското правителство да закупим ракети „Томахоук“ и да ги разположим в нашата страна“, заяви Мерц в изявление пред парламента.
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ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА НА ВЪРХА НА НАТО В АНКАРА ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Мария Барабашка
Източник: БГНЕС
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