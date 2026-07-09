САЩ одобриха продажбата на крилати ракети „Томахоук“ на Германия, съобщи канцлерът Фридрих Мерц.

„В кулоарите на срещата на НАТО в Анкара се договорихме с американското правителство да закупим ракети „Томахоук“ и да ги разположим в нашата страна“, заяви Мерц в изявление пред парламента.

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Редактор: Мария Барабашка