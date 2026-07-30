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Според Зорница Спасова продължителните горещи периоди оказват сериозно влияние върху качеството на живот
Горещите дни вече не са единствената заплаха през лятото. Все по-сериозен проблем се оказват тропичните нощи, при които температурите не падат под 20 градуса. Те стават все по-често явление и в България, а според учените увеличават риска от нарушения на съня, сърдечно-съдови инциденти и други здравословни проблеми. Темата коментира авторът в Климатека Зорница Спасова в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.
"Обикновено избираме най-хладното помещение в дома си за сън, защото физиологично температурата на тялото трябва да се понижи с около един градус, за да спим дълбоко. Когато е прекалено топло, сънят става повърхностен и често се прекъсва. По време на последните горещи вълни в Европа беше проведено проучване, според което 65% от анкетираните са заявили, че жегите са нарушили съня им с поне три часа", обясни Спасова.
Какво е хронична жега и какви са рисковете за здравето
По думите ѝ продължителните горещи периоди оказват сериозно влияние върху качеството на живот. "Хората се чувстват по-уморени, а на следващия ден се увеличава рискът от трудови злополуки и пътнотранспортни произшествия. Нарушената концентрация и сънливостта се отразяват пряко на работоспособността и ежедневните ни дейности", допълни специалистът.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
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