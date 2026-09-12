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Държавата и университетите спорят за границата на академичната автономия, заяви адвокатът на Съвета на ректорите
Броени дни преди началото на новата учебна година напрежението във висшето образование продължава да расте заради разделението сред ректорите на най-големите висши училища. Спорът около легитимността на Съвета на ректорите и опитите за създаване на нова организация всъщност не е нито юридически, нито личностен, а политически.Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов” адвокатът на Съвета на ректорите Калин Костов.
„Хората, които директно назоваха същността на проблема и абсолютно коректно насочиха разговора, бяха академик Николай Денков и професор Даниел Вълчев, които заявиха, че всъщност проблемът не е нито юридически, нито личностен. А когато не е юридически и личностен, той е единствено и само политически“, коментира той.
По думите му въпросът за финансирането също има отношение към конфликта, но не става дума за средствата, с които разполага самият Съвет на ректорите. „Членският внос на един университет на година е 511 евро, което за университет от мащабите на Софийския университет и УНСС е просто номинална сума“, посочи адвокатът.
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Според него по-същественият въпрос е къде трябва да бъде поставена границата между правомощията на държавата и академичната автономия. „Държавата дали ще дръпне черджето към по-голяма централизация, или университетите ще запазят по-голяма независимост и автономия“, уточни Костов.
Той определи като сложен въпроса за разделението между университетите, тъй като спорът е именно за легитимността и идентичността на Съвета на ректорите: „Тя съществува от 33 години и в момента се появява претенцията, че едва ли не цялото ѝ съществуване до този момент е било нелегитимно и тя трябва да се преучреди“. Костов посочи, че медицинските университети подкрепят традиционния Съвет на ректорите, докато сред университетите, свързвани с инициативата за възстановяване на организацията, са Софийският университет, УНСС, НАТФИЗ и други висши училища. Той обаче подчерта, че не е полезно университетите да бъдат разделяни на лагери.
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Костов коментира и разпределението на средствата за висшите училища, като посочи, че значителна сума е била насочена към ограничен брой университети. „Те бяха разпределени за 10 висши училища, а за всички останали имаше една голяма нула“, каза той.
Според него проблемът е свързан и с начина, по който се финансират различните направления във висшето образование. „Когато обещаваш в стратегията за развитие на висшето образование две равностойни писти за развитие на университетите - всеки да тича в коловоза, в който той е най-силен, е много неприятно едната писта да е свръхфинансирана, а за другата да не са заделени никакви средства“, посочи адвокатът.
Костов постави акцент и върху размера на студентските такси в някои професионални направления. Като пример той посочи аграрните науки. „Таксите за обучение по аграрни науки в Аграрния университет в Пловдив, който е водещият университет в това професионално направление, са по-високи в действителност от тези на конкурентите му в Чехия и в Испания“, заяви той.
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Според него това поставя българските университети в неизгодна позиция на европейския образователен пазар. „Образованието в Европа вече е отворен пазар. В момента, в който нашето мислене в България е свикнало със свръхрегулацията, от която държавата отказва да се откаже, ние вече не сме конкурентни на този пазар“, коментира Костов.
Друг проблем, който според Костов възпрепятства привличането на чуждестранни студенти, е бавната процедура за издаване на визи. За някои държави тя може да продължи между девет месеца и една година. „Сами разбирате, че няма как с такъв период ние да сме конкурентни на другите държави, където този процес е много бърз“, каза той.
Според него образованието вече е не само ценност, но и икономически фактор. „В XXI век образованието, освен ценност, такава, каквато я знаем от нашите детски години и от историята преди това, е и бизнес, който подпомага с добавена стойност развитието на кадрите и икономиката“, каза Костов.
Целия разговор гледайте във видеото.
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