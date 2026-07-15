След седмици на напрежение и протести в НАТФИЗ Министерството на образованието и Министерството на културата влязоха в ролята на медиатори между протестиращите студенти и ректора на академията проф. Мирослав Дачев. По време на срещата студентите представиха декларации с исканията си и отново настояха за незабавната му оставка, а той категорично отказа да се оттегли.

Още в началото на срещата ректорът разкритикува начина, по който протича разговорът, заявявайки, че „това е поведение на футболен мач, а не академично“. От своя страна председателят на инициативния комитет Тони Пенчев подчерта, че студентите имат подготвен дневен ред, по който ще представят позицията си.

В последвалите изказвания студенти и преподаватели прочетоха декларации, завършващи с призиви за оставката на ректора. „Загубили сме не само доверие към нашия ректор – загубили сме уважение към него, загубихме и търпение. Господин Дачев, подайте си оставката още днес“, заяви студентката Ани Цветкова. Петър Аврамов допълни, че декларацията вече е подкрепена от 300 действащи студенти и още 124 преподаватели и бивши възпитаници на академията, като също призова ректора да се оттегли.

Не беше постигнато съгласие след срещата между студентите и ръководството на НАТФИЗ

Мирослав Дачев беше категоричен, че няма да подаде оставка. „Естествено, че отговорът е не. Как може да се подаде оставка само за внушения? Този въпрос се поставя на Общо събрание“, заяви той и допълни, че натискът няма да промени решението му.

По време на срещата преподаватели изразиха притеснения, че НАТФИЗ може да бъде изключен от международния университетски алианс FilmEU. Според преподавателя Елена Тренчева по-големият проблем е, че ако Европейската комисия прекрати участието на академията, това ще бъде сериозен негативен сигнал за България. Ректорът обаче отхвърли тези опасения с думите, че „по проекта са били установени някои нередности, които вече са отстранени“.

Обсъден беше и сигналът до Министерството на образованието за предполагаем натиск върху преподаватели от катедра „Екранни изкуства“. Доц. Валерия Крачунова-Попова определи случващото се като репресия, а не като недоразумение. Дачев отговори, че „всичко, което се твърди за този сигнал, са инсинуации“ и увери, че няма намерение да наказва никого. „Всички тези смехотворни твърдения за заплахи с дисциплинарни наказания не съществуват“, каза той.

В края на срещата студентите обявиха, че са подготвили 72 заявления за прекъсване на студентските си права, като броят им продължава да расте. Те предупредиха, че ако проф. Мирослав Дачев не подаде оставка, документите ще бъдат внесени официално.

Протестиращите заявиха още, че са готови да продължат с протестните действия и да поставят казуса пред международни медии.

Стажант-репортер: Виктория Караиванова

Редактор: Никола Тунев