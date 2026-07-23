Български ученици спечелиха общо 19 медала от международни състезания по физика, химия, математика и биология. Сред отличените е и Дамян Иванов – ученик в 11. клас и златен медалист по химия.

През свободното си време Дамян играе шах, чете философия и следи състезанията от Формула 1. Най-голямата му страст обаче остава науката. „В химията има много повече, отколкото това, което пише в учебниците“, разказа Дамян. Той сподели, че именно неговата учителка по химия Ани Божикова го е мотивирала да участва в олимпиадата.

Любимата му област е органичната химия, а най-много обича да прави синтези – процес, при който в лабораторни условия се създават нови вещества, например аспирин. „Синтезът е малко като готвенето. Има различни начални съставки – вещества, които се смесват. Създаваш един продукт и накрая го изолираш чист. Някак си е като магия“, обясни той.

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Зад успехите на учениците стоят техните учители от Софийската математическа гимназия, както и преподаватели от университетите, които подготвят олимпийските отбори. Доцент д-р Донка Ташева ръководи олимпийския отбор по химия вече 20 години. „Най-важни са любовта към науката и увереността на децата, защото те могат“, посочи тя.

Самият Дамян каза, че ще се занимава с химия, докато това му носи удоволствие. „Не го правя насила. Никой не ме кара. Докато ми е приятно, ще продължавам да се занимавам с химия“, казва той.

Дамян вероятно ще участва в олимпиадата и догодина. Дотогава си е поставил за цел да стане още по-добър по математика.

Репортаж: Стажант-репортер Виктория Караиванова

Редактор: Дарина Методиева