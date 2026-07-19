Снимка: Сдружението на олимпийските отбори по природни науки
Националният ни отбор триумфира в Литва, като всичките ни участници се завръщат с отличия
Българските ученици спечелиха четири медала от 37-ата Международна олимпиада по биология (IBO), която се проведе от 12 до 19 юли 2026 г. във Вилнюс, Литва.
Българският национален отбор завоюва два сребърни и два бронзови медала, като и четиримата ни състезатели се завръщат с отличия от най-престижното международно състезание по биология за ученици.
Снимка: Сдружението на олимпийските отбори по природни науки
Български ученици спечелиха пет медала от Международната олимпиада по физика в Колумбия
Сребърни медали спечелиха:
Теодор Петров (11. клас, Софийска математическа гимназия)
Димитър Оронов (12. клас, Национална природо-математическа гимназия)
Бронзови медали завоюваха:
Боян Ценов (12. клас, Национална природо-математическа гимназия)
Андрей Дичев (12. клас, 91. Немска езикова гимназия)
Ръководители на националния отбор са проф. д-р Албена Йорданова от Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Илияна Саздова от Биологическия факултет на СУ и докторант Теодор Трифонов.
Снимка: Сдружението на олимпийските отбори по природни науки
Международната олимпиада по биология е най-престижното състезание в тази област за ученици. Провежда се ежегодно от 1990 г., а България е една от шестте държави, поставили началото на олимпиадата, като участва още в първото ѝ издание. Тазгодишното 37-мо издание се проведе за първи път в Литва.
През 2026 г. в надпреварата участваха 312 ученици от 82 държави, които премериха знанията и уменията си в два изключително трудни кръга – практически лабораторен изпит и теоретичен тест. Те обхващат всички основни области на съвременната биология – молекулярна и клетъчна биология, генетика, биохимия, физиология, ботаника, зоология, екология, еволюция и биоинформатика.Редактор: Мария Барабашка
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