Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Водната каскада е популярна туристическа атракция
Магична гледка спря дъха на десетките туристи, дошли да се насладят на водопадите Хукоу - едно от уникалното природно чудо, разположено в китайската провинция Шанси. Над водната каскада, която се образува от пресичането на река Хуанхъи каньона Джинша - се появи красива дъга.
Хиляди се стичат в китайски град, за да наблюдават Северното сияние
Мястото е известно с красотата си, а по време на ваканцията за Националния празник на Китай предложи и редица забавления за туристите.
Водопадите Игуасу с три пъти по-голям дебит след проливните дъждове (ВИДЕО)
Разположен на границата между провинциите Шанси и Шънси, водопадът Хукоу е вторият по големина в Поднебесната империя и най-големият на река Хуанхъ, известна още като Жълтата река.Редактор: Станимира Шикова
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