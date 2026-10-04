Магична гледка спря дъха на десетките туристи, дошли да се насладят на водопадите Хукоу - едно от уникалното природно чудо, разположено в китайската провинция Шанси. Над водната каскада, която се образува от пресичането на река Хуанхъи каньона Джинша - се появи красива дъга.

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Мястото е известно с красотата си, а по време на ваканцията за Националния празник на Китай предложи и редица забавления за туристите.

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Разположен на границата между провинциите Шанси и Шънси, водопадът Хукоу е вторият по големина в Поднебесната империя и най-големият на река Хуанхъ, известна още като Жълтата река.

Редактор: Станимира Шикова