Водопадите Игуасу, едно от най-красивите природни чудеса в света, разположени на границата между Бразилия и Аржентина и в близост до Парагвай, са увеличили 3 пъти водния си дебит. Причината - поройните дъждове, които се изливат над Южна Америка през последните седмици.

Според Енергийната компания на щата Парана дебитът на водопадите Игуасу е достигнал 4,28 милиона литра в секунда в четвъртък. Средният дебит обикновено е около 1,5 милиона литра в секунда.

Шимпанзе, държано 28 години в плен, видя небето за пръв път (ВИДЕО)

Уникалната гледка на падащата от близо 100 метра вода привлича милиони туристи всяка година. И този път стотици любопитни се събраха край водопадите, за да се полюбуват на красотата им.

Водопадите Игуасу са обявени за едно от Новите седем природни чудеса на света.Те всъщност са съвкупност от около 275 водопада, образувани от реките Игуасу и Парана. Най-големият от тях е водопадът "Гърлото на дявола".

Те се намират в бразилския Национален парк "Игуасу", който е най-големият субтропичен резерват в света. Общата дължина на водопадите е 2700 м., а височината им варира между 40 и 82 метра.

Редактор: Станимира Шикова