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Поводът да бъдат в студиото беше началото на новия сезон на „Пееш или лъжеш?“
Деца застанаха пред камерите на NOVA на 20 септември и влязоха в ролите на телевизионни водещи. Те се включиха в различни части от програмата на медията, като представиха новини и прогнозата за времето.
В централната емисия Радина Бъчварова и Атанас Врачански заеха място в студиото и помогнаха на водещите при представянето на част от новините. Двамата разказаха на зрителите за подготовката на Велико Търново за честванията на 22 септември.
„Пееш или лъжеш“ на живо в подкрепа на УНИЦЕФ: Осем звезди и осем деца застават заедно на сцената
Сред планираните събития в града са празнично шествие, вечерна заря-проверка пред крепостта „Царевец“, както и спектакълът „Звук и светлина“. Тази година програмата включва своеобразен фестивал на аудиовизуалните изкуства, като популярният спектакъл ще бъде представен в два варианта.
Поводът Радина и Атанас да бъдат в студиото беше и началото на новия сезон на „Пееш или лъжеш?“, който стартира със специално благотворително издание. Талантливи деца излизат на сцената заедно с осем български звезди в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ в България - обяви Радина.
Атанас допълни, че участниците ще пеят в подкрепа на каузите на организацията, а зрителите ще могат едновременно да се забавляват с формата и да подкрепят по-доброто бъдеще на децата.
Детското присъствие в ефира на NOVA не се ограничи само до новинарското студио. По-рано през деня Никол Ненкова влезе в ролята на синоптик и представи прогнозата за времето пред зрителите.
Така на 20 септември деца се озоваха от другата страна на телевизионната камера - не просто като гости, а като част от ефира, представяйки информацията директно пред зрителите.Редактор: Цветина Петкова
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