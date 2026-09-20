Деца застанаха пред камерите на NOVA на 20 септември и влязоха в ролите на телевизионни водещи. Те се включиха в различни части от програмата на медията, като представиха новини и прогнозата за времето.

В централната емисия Радина Бъчварова и Атанас Врачански заеха място в студиото и помогнаха на водещите при представянето на част от новините. Двамата разказаха на зрителите за подготовката на Велико Търново за честванията на 22 септември.

„Пееш или лъжеш“ на живо в подкрепа на УНИЦЕФ: Осем звезди и осем деца застават заедно на сцената

Сред планираните събития в града са празнично шествие, вечерна заря-проверка пред крепостта „Царевец“, както и спектакълът „Звук и светлина“. Тази година програмата включва своеобразен фестивал на аудиовизуалните изкуства, като популярният спектакъл ще бъде представен в два варианта.

Поводът Радина и Атанас да бъдат в студиото беше и началото на новия сезон на „Пееш или лъжеш?“, който стартира със специално благотворително издание. Талантливи деца излизат на сцената заедно с осем български звезди в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ в България - обяви Радина.

Атанас допълни, че участниците ще пеят в подкрепа на каузите на организацията, а зрителите ще могат едновременно да се забавляват с формата и да подкрепят по-доброто бъдеще на децата.

Детското присъствие в ефира на NOVA не се ограничи само до новинарското студио. По-рано през деня Никол Ненкова влезе в ролята на синоптик и представи прогнозата за времето пред зрителите.

Така на 20 септември деца се озоваха от другата страна на телевизионната камера - не просто като гости, а като част от ефира, представяйки информацията директно пред зрителите.

Редактор: Цветина Петкова