Осмата въздушна обиколка на България събра пилоти, любители на авиацията и млади хора на летището в Стара Загора. Тазгодишното издание е посветено и на 130 години от рождението на двама от основоположниците на българското самолетостроене – полк. Цветан Лазаров и инж. Асен Йорданов.

Участниците имаха възможност да видят различни летателни машини и да погледнат България от въздуха. „Уникална е. Това е невероятна страна – има от всичко по много“, сподели Красимир Илиев след полета си.

Български пилот атакува рекорд на Гинес в небето над Горна Оряховица (СНИМКИ)

Сред участниците се срещнаха и няколко поколения, обединени от любовта към авиацията. 82-годишният Филип Мустаков беше заедно с 12-годишния си правнук Кристиан Наков, който вече има собствен опит зад управлението на самолет. „Аз пилотирам. Това ми е вече осми полет. Летенето е нещо изключително“, разказа момчето.

Една от основните цели на инициативата е именно да привлече повече млади хора към авиацията. „Основната идея е да запазим летищата в България като летища и да мотивираме младите хора“, заяви бригаден генерал Спас Спасов от Фондация „Български ВВС“.

Сред тях е и Елена Вълкова, която вече обмисля бъдеще, свързано с авиацията. „Бих искала да се занимавам с това и занапред“, сподели тя.

Копие на самолета на Димитър Списаревски - в двора на Националния исторически музей (СНИМКИ)

15-годишният Даниел пък вече лети от близо девет месеца и очаква следващата голяма стъпка в подготовката си. „Искам да летя. Чакам през декември да направя първия си самостоятелен полет“, разказа той.

„Искаме летища, на които младите хора да могат да летят и съответно да се развива леката авиация“, подчерта бригаден генерал Спас Спасов.