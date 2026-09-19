Депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев определи предложената от правителството еднократна помощ от 50 евро за хората с ниски доходи като недостатъчна мярка на фона на поскъпването на горивата и останалите стоки. В ефира на предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ той свърза ограничените възможности за компенсации с дефицита от 5,7% в бюджета.

„Това е палиативна мярка. Струва около 27 милиона евро на бюджета. Това е капка в морето, що се отнася до инфлацията“, заяви Панев. Според него проблемът не се ограничава до цените по бензиностанциите, тъй като по-скъпите горива се пренасят по веригата и върху храните и други стоки.

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По думите му, ако бюджетът беше с по-нисък дефицит, държавата би могла да предприеме по-мащабни действия. Като възможност той посочи компенсации за потребителите на масовите бензин и дизел, подобни на прилаганите през 2022 г. „Когато искаш да изтеглиш 10 милиарда евро заем, на теб не ти остава достатъчно муниции, когато дойде кризата“, коментира депутатът.

Панев не критикува решението помощта от 50 евро да не бъде обвързана с притежаването на автомобил. Според него от високите цени са засегнати и хората без лични коли. „Голяма част от бедните хора нямат личен автомобил, ползват обществен транспорт. Трябва да се насърчават алтернативите“, каза той и посочи обществения и железопътния транспорт.

Депутатът постави въпроса и за работата на особения управител на бургаската рафинерия. Според него държавата трябва да предоставя повече информация за финансовото ѝ състояние и маржовете, при които работи. По думите му при сегашната пазарна ситуация би следвало по-високите маржове при преработката на петрол да се отразяват и върху резултатите на рафинерията.

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По отношение на предвидената подкрепа за земеделските производители Панев изрази съмнение, че тя ще доведе до съществено поевтиняване на храните. „На някои стоки може да доведе до намаляване. По-скоро ще доведе до стабилизиране на печалбите на земеделските производители“, каза той.

Според него по-големият проблем е моделът на българското земеделие. Панев посочи, че субсидирането на площ е дало предимство на зърнопроизводството за сметка на сектори като плодовете и зеленчуците. Той определи като проблем и факта, че страната се е превърнала във вносител на част от тези продукти.

Панев смята, че методиката за определяне на минималната работна заплата трябва да бъде променена. По думите му възнагражденията трябва да растат, но темпът им трябва да бъде съобразен и с производителността на труда. „За пет години заплатата расте с 86%, производителността – с 13%. България губи конкурентоспособност и това би трябвало да бъде основната тема“, заяви той.

В разговора беше засегнат и случаят „Петрохан“. Панев заяви, че не познава Ивайло Калушев и Ивайло Иванов. Той обясни, че е присъствал на публично събитие, на което са били и двамата, но сред около 50 души, и няма спомен да е разговарял с тях.

По повод обвинението срещу бившия екоминистър Борислав Сандов Панев изрази мнение, че моментът, в който то е повдигнато, поражда политически въпроси. „Дали Сандов има основания да се притеснява, това ще го каже съдът“, подчерта депутатът. Той заяви още, че ако днес трябваше да вземе решение, не би подписал подобно споразумение с организация, създадена дни по-рано.

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За даренията на столичния кмет Васил Терзиев Панев посочи, че според него самият факт на предоставена финансова помощ не доказва съпричастност към последващи действия на получателя. „Ако започнем да обвиняваме хората, които даряват пари, това ще нанесе доста сериозен проблем на дарителството като цяло“, коментира той.

Панев беше категоричен, че информацията за контакти с непълнолетни, появила се около случая „Петрохан“, трябва да бъде разграничена от политическия спор. Той определи подобни действия като „недопустими и незаконни“ и заяви, че за тях „няма оправдание“.

Целия разговор гледайте във видеото.