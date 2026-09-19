Електропреносната мрежа на Куба се срина изцяло снощи, обяви Министерството на енергетиката в публикации в социалните медии, предаде "Ройтерс".

Ведомството уточни, че над 9 милиона души в карибската държава с близо 11-милионно население са останали без ток.

Куба възстанови електрозахранването след близо двудневен национален срив на мрежата

Остарялата система за производство на електроенергия в Куба не е издържала на сериозното напрежение от недостига на гориво, влошаващата се инфраструктура и наложената от САЩ петролна блокада.

Дори когато електропреносната мрежа функционира, постоянните спирания на тока са факт, отбелязва "Ройтерс".

Редактор: Ивета Костадинова