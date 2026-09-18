Украинският президент Володимир Зеленски обяви стартирането на нова трансрегионална инициатива – "Карпатската осморка" (К8).

Украинският лидер направи това по време на първата сесия на учредителната среща на върха на "Карпатската осморка", на която се събраха осем държави от Карпатския регион.

"Стартираме нов формат К8 – "Карпатската осморка", който ни обединява с нашите европейски съседи", каза Зеленски.

Лидерите от „Коалицията на желаещите“ се събират в подкрепа на Украйна

Той отбеляза, че това е първата среща на върха в този формат, събираща всички карпатски държави. Тя се провежда в украинската част на Карпатите, в Ивано-Франковска област.

По думите му новата инициатива ще спомогне за разширяването на логистиката, трансграничното икономическо сътрудничество и подкрепата за местните общности.

Зеленски приветства президентите на Румъния и Сърбия, министър-председателя на Полша, както и представители на Словакия, Чешката република и Австрия. Той заяви, че представители на Унгария ще се присъединят към срещата по-късно. В нея ще вземат участие и представители на Европейския съюз.

В групата К8 влизат Украйна, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чешката република, Австрия и Сърбия.

Редактор: Цветина Петрова