В сградата на Министерския съвет се проведе първата от поредица срещи, насочени към пресичането на корупционни схеми и възстановяването на справедливостта в обществото. „Справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата и с действия само на правителството, а се връща с действията на съдебната власт”, това коментира министър-председателят Румен Радев по време на брифинга. Той подчерта, че изпълнителната власт няма да бъде безучастна и ще работи активно по събирането на годни доказателства за злоупотреби при знакови обществени поръчки.

Разследването на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели у нас. В схемата участвали четири основни дружества, които изградили своеобразен монопол и сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро. „Тези дружества, на свой ред, имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител”, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

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Той разясни механизма, по който е бил отклоняван обществен ресурс чрез увеличаване стойността на поръчките. Част от средствата отивали към фирма без реална дейност, която разследващите наричат „дружество касичка”. „То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро”, посочи Демерджиев. Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

В корупционния, според властите, кръг се появява и името на бившия финансов министър Владислав Горанов. Според данните на МВР той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми. „За съжаление, тези кръгове, които не без основание наричаме олигархични, така са се преплели, че виждате до какви връзки и зависимости се стига”, коментира още вътрешният министър.

На въпрос защо името на Бойко Борисов не е споменато в днешните разкрития и очаква ли се искане за сваляне на имунитети, Иван Демерджиев отговори, че връзката между Борисов и Владислав Горанов е „очевидна и ясна”, тъй като бившият премиер сам е включвал Горанов в листите си и го е познавал добре.

Министърът поясни, че в момента се ограничава до категорично установените факти за четирите дружества, които практически са обсебили доставките на мантинели. По отношение на имунитетите Демерджиев отбеляза, че това е изцяло в компетенцията на прокуратурата. „Никога не съм смятал, че може да има връзка между мантинелите и полетите на Пеевски, но работата по тези казуси показва до каква степен са преплетени политически и икономически интереси”, заключи министърът.

Демерджиев: Българската прокуратура е доста колеблива в действията си

Всички материали по случая са събрани в партньорство с чуждестранни служби и ще бъдат предоставени на българската прокуратура още днес. „Очакваме декларацията им, че ще работят решително и ще използват тези материали, които са многобройни и категорични”, заключи Иван Демерджиев. Според него до момента тези схеми са били тема табу за правоохранителните органи, но държавата е готова да доведе разследването докрай.

Сигналите за корупция, постъпили в МВР

МВР работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления, като около 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Това съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.

„От ден едно от моето встъпване в длъжност съм задал като приоритетни мерки борбата с олигархичния модел и с корупцията“, заяви Николов. Като пример той посочи проверка, при която са установени четири дружества, които според МВР са спечелили 90,5% от всички обществени поръчки, свързани с изграждането и монтажа на мантинели. Първоначално фирмите изглеждали като конкуренти, но последвалият анализ показал връзки между тях. „Това са свързани дружества с едни и същи собственици, и то в близки отношения“, обясни главният секретар.

Николов посочи още, че само за една година четирите компании са усвоили държавен ресурс в размер на над 400 млн. евро. „Сумите са спечелени в рамките на около 7-8 месеца през първото полугодие на 2022 г.”, уточни той.

Той съобщи и за данни, свързани с един от собствениците на дружествата и самолет, закупен през 2020 г. По думите му летателното средство било на стойност 36 млн. лева. Според Николов с мапшината са извършени 36 полета от „лице с имунитет, което е лидер на политическа партия".

След като самолетът бил прехвърлен на малтийско дружество за извършване на авиационните услуги, за полетите са издадени 36 фактури на обща стойност 5 млн. лева. „Извършихме проверка върху дадените данъчни декларации, откъдето установихме, че същите не са декларирани като разходи или като подарък“, каза Николов.

От МВР ще предадат на прокуратурата събраните данни, за да бъде преценено дали има основания за образуване на производство и установяване на евентуално извършено престъпление. „Ще изложим данни и факти, върху които ще продължим да разследваме евентуалното влияние върху свързаните лица с въпросния депутат“, допълни главният секретар.

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Платформата „СИГМА” и анализът на 11 700 договора

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев заяви, че от ведомството активно подпомагат работата на ДАНС и Министерството на вътрешните работи. По думите му са направени множество анализи и доклади, които помагат за техните разследвания.

„Анализирахме над 11 700 договора на 176 дружества при 774 възложители. Прегледали сме 3418 партиди от Търговския регистър и 11 196 документа от системата ЦАИС. Ако човек трябваше сам да събере и обработи тази информация, щеше да му отнеме хиляди часове. Ние обаче успяхме да го направим в рамките на ден-два”, обясни Василев.

Той подчерта, че освен събирането и анализа на данните, системата предоставя и препоръки за следващите стъпки в разследванията – какви документи да се изискат от институциите и кои лица да бъдат проследени в обществените поръчки.

„Имаме достъп до всички участници –подизпълнители, свързани лица на настоящи и бивши политици на различни нива. Платформата „СИГМА” дава пълна прозрачност и обективност, без значение от политическата принадлежност на участниците”, каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация.

Василев посочи, че платформата „СИГМА” значително улеснява компетентните институции в борбата с олигархията. „Докладите, които изготвяме, не са дело на съда, но помагат на разследващите органи да свършат работата си по-бързо и по-качествено. Продължаваме да развиваме платформата и скоро ще публикуваме нейната обновена версия, която ще бъде полезна за всички, за да можем заедно да изсветляваме връзките между политици, икономически фирми и свързани лица”, заяви той.

Сигналите на ДАНС за „Чирен”, Столичната община и енергетиката

ДАНС очаква реакция от компетентните институции по редица сигнали, изпратени от агенцията. Това заяви председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” Пламен Тончев. По думите му отговорите са необходими, за да може да продължи работата по „разграждането на олигархичния модел”.

Той отправи призив към компетентните органи и изрази надежда прокуратурата да даде отговор по всички поставени проблеми. Сред случаите, по които ДАНС очаква информация за последващи действия, е изпратен материал, свързан с концесионен договор за добив на въглища между Министерския съвет и „Мини Марица-изток”. По думите на Тончев към момента няма информация за предприети последващи действия.

ДАНС е изпратила и писмо до Върховната касационна прокуратура с искане за информация за предприетите мерки по сигнал, постъпил в агенцията, свързан с дружеството, изграждало междусистемната газова връзка. Сред материалите са и сигнали до Европейската прокуратура за установени нарушения при разходването на европейски средства, както и за обществени поръчки, свързани с газовото хранилище „Чирен”.

Сред останалите случаи са проверки за неправомерни действия на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток”, нарушения при оползотворяването на отпадъци на територията на Столичната община, както и нарушения при управлението на отпадъци от лечебни заведения.