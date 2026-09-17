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На предходните вотове сме гласували още за парламент и местна власт
На фона на актуалните събития може да се направи прогноза, че предстоящата кампания за изборите за президент ще мине под знака на темите за доходи, цени и инфлация. Остава седмица до старта на предизборната кампания, след която ще стане ясен изборът на България: кой ще бъде седмият президент?
Интересен факт - тези избори ще са първите от 20 години, в които гласуваме само за нов държавен глава.
– Предишните избори през 2021 г. бяха 2 в 1 и тогава гласувахме и за парламент.
– През 2016 г. гласуването беше съчетано с национален референдум.
– А през 2011 г. избирахме и местна власт.
Така последният път, в който сме давали гласа си единствено за президент, е през 2006 година.
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