13 хиляди машини за гласуване трябва да преминат през профилактика преди предстоящите президентски избори на 25 октомври. Батериите на почти всички устройства трябва да бъдат сменени, а част от машините се нуждаят от ремонт. Причината е, че са закупени преди около 6 години. Ще стигне ли времето за подготовката на машините и колко ще струва това? Темата коментираха изпълнителният директор на „Сиела Норма” Веселин Тодоров и заместник-председателят на Обществения съвет към ЦИК Стефан Манов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Тодоров времето за подготовка зависи и от процедурите по Закона за обществените поръчки. „Законът за обществените поръчки предполага процедури, които не могат да бъдат прескочени. Дори да сме единственият кандидат, това не съкращава времето за договор, преговори, обсъждания. Има комисии, които трябва да преглеждат документи”, обясни той.

Изпълнителният директор на „Сиела Норма” увери, че ще бъдат ремонтирани машините, при които бъде установен проблем. „Всички машини, за които има някаква индикация за проблем, независимо от диагностика или от избори, ще бъдат ремонтирани. След изборите ще останат само тези, чиито батерии трябва да бъдат сменени”, посочи Тодоров.

Какви са основните предизвикателства при подготовката на президентските избори през октомври?

От своя страна Манов заяви, че необходимостта от профилактика на машините е тема, за която ЦИК предупреждава отдавна. „Ние от Обществения съвет от дълго време обръщаме внимание, че машините изискват профилактика и не могат да стоят просто в един склад и да бъдат зареждани преди съответните избори”, каза той.

Заместник-председателят на Обществения съвет към ЦИК обаче изрази притеснения относно използването на външни батерии. По думите му на последните избори е имало конкретна инструкция към техниците на „Сиела Норма” да изключват машините, когато започнат да пускат бели къси бюлетини.

Манов подчерта още, че според него машините не трябва да бъдат оставяни без необходимата техническа поддръжка между отделните избори.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова