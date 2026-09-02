ЦИК започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок е 17:00 часа на 9 септември, а заявленията на инициативните комитети ще се приемат между 7 и 14 септември. Към момента са известни седем кандидатури за президент. Организацията на вота и възможните проблеми в ефира на „Твоят ден“ коментираха бившият заместник-председател и говорител на ЦИК Росица Матева и експертът по киберсигурност доц. Златогор Минчев.

„Президентските избори са най-лесните за организиране. Това е мажоритарен избор, имаме само една кандидатска листа“, обясни Матева. По думите ѝ предизвикателствата ще бъдат свързани най-вече с връщането на машинното гласуване в пълния му обем. „Ще бъде доста по-лесно на секционните избирателни комисии, защото накрая те ще разпечатат само протокола. Разбира се, трябва да направят контролно преброяване на разписките, но отчитането на резултата ще бъде с отпечатване на протокола от машината и с извличането на данните от флашпаметите“, каза тя. Матева подчерта, че самото връщане на машините е положително: „Тези машини са произведени за това - да се гласува с тях.“

Говорителят на ЦИК: От закупуването им през 2021 г. досега машините за гласуване не са били ремонтирани

По отношение на техническата подготовка Матева посочи, че според обществената поръчка не се предвижда цялостен ремонт на всички устройства. „Около 480 машини се нуждаят от ремонт. В последните две години направихме профилактика на всички 12 837 машини, с които разполага държавата“, каза тя. По думите ѝ около 1000 машини са неокомплектовани и липсват различни компоненти. „Всички машини, всички куфари са отворени, за да се провери дали всички необходими компоненти за целия комплект са там“, обясни Матева.

Според доц. Златогор Минчев основният проблем е краткото време за подготовка. „Ремонт е едно понятие, профилактика е друго. Хубаво е да се сменят батериите на дънните платки, хубаво е и много други работи да се направят, обаче времето е доста кратко“, каза той. Минчев постави въпроса и за сертифицирането на машините след извършените дейности, тъй като те са произведени от Smartmatic. „Много големи интервенции не могат да бъдат правени в машините. Трябва фирмата-изпълнител да е някоя, която е официален представител на Smartmatic, за да гарантира действията си“, посочи експертът. Той допълни, че е важно да има достатъчно флашпамети, тъй като машините съхраняват копия на данните върху носителите.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова