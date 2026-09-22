Посланикът на Португалия в България Ана Мария Рибейро да Силва е открита мъртва в дома си в София. Дипломатът е била намерена в жилището си в столичния квартал „Лозенец“ около обяд, научи NOVA.

Служители на посолството се притеснили, след като 66-годишният посланик не се появила на работа. След като била открита, по тялото ѝ не са установени следи от насилие. Като предполагаема причина за смъртта се посочва инфаркт.

Ана Мария Рибейро да Силва е посланик на Португалия у нас от декември 2020 г. Преди назначението си в България тя е представлявала страната си като дипломат в Словакия.

Рибейро да Силва е завършила право в Лисабонския университет. В дипломатическата си кариера е работила в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В Португалия е била съветник на министъра на външните работи и на председателя на парламента.

Редактор: Дарина Методиева