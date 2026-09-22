Предложението за забрана тежкотоварни автомобили да се движат в най-лявата лента на магистралите трябва да бъде внимателно обсъдено, като се отчетат европейските практики и особеностите на пътната инфраструктура у нас. Около тази позиция се обединиха Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи и Емил Панчев от Съюза на българските автомобилисти в студиото на „Здравей, България“.

Повод за разговора е внесеното в Народното събрание предложение на депутати от „Прогресивна България“, което предвижда ограничения за тежкотоварните автомобили над 12 тона при използването на най-лявата лента.

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Според Рашков е рано да се правят окончателни изводи, тъй като законопроектът все още не е преминал през обсъждане в парламентарните комисии. Той призова да не се стига до крайни решения, а да бъдат разгледани моделите, които вече се прилагат в други европейски държави.

По думите му на много места ограниченията за изпреварване от камиони не действат постоянно, а са въведени за конкретни пътни участъци или в определени часови диапазони. Така например забраната може да важи в часовете с най-интензивен трафик, докато рано сутрин или късно вечер, когато движението е значително по-слабо, тежкотоварните автомобили да могат да изпреварват.

„Има достатъчно много практики в Европа. Наблюдават се хибридни мерки, които отчитат натовареността на трафика“, посочи Рашков. Според него подобен подход би позволил ограниченията да се променят и сезонно в зависимост от интензивността на движението.

Емил Панчев също подкрепи идеята за ограничения в определени часове и участъци вместо за абсолютна забрана. Той обърна внимание на състоянието на българската пътна инфраструктура и посочи АМ „Тракия“ като пример за трасе, което според него отдавна има нужда от допълнителна лента.

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Панчев предупреди, че при пълна забрана може да се образуват дълги колони от тежкотоварни автомобили. При магистрала с две активни ленти това би означавало останалите превозни средства практически да използват само едната от тях за изпреварване.

Рашков също постави акцент върху инфраструктурата. Според него обсъжданата мярка на практика е опит да бъде компенсиран недостигът на достатъчно пътни ленти. Той даде за пример Германия, където голяма част от магистралните участъци разполагат с три ленти, което позволява по-лесно разделяне на различните потоци движение.

Представителят на международните превозвачи подчерта и икономическия ефект от евентуалните ограничения. По думите му тежкотоварният транспорт е пряко свързан със стокообмена и всяко сериозно забавяне на камионите може да се отрази и върху други бизнеси.

От своя страна Панчев посочи, че от гледна точка на автомобилистите подобна мярка има и своите предимства. Като един от основните проблеми той открои продължителното изпреварване между два камиона, които се движат с близка скорост. В такива ситуации зад тях могат да се натрупат колони, а последващото рязко увеличаване на скоростта да създаде допълнителни рискове.

Панчев цитира и доклад на Европейската комисия, според който, по думите му, няма доказателства, че подобна забрана сама по себе си води до намаляване на пътнотранспортните произшествия. Той предупреди още, че ограниченията могат да удължат времето за пътуване на професионалните шофьори, които трябва да спазват и задължителните периоди за почивка.

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Според него наред с разширяването и изграждането на магистрали трябва да се постави и въпросът за липсата на достатъчно паркинги за тежкотоварни автомобили, на които шофьорите да могат да правят необходимите почивки.

Рашков призова за „градивно обсъждане“ на законопроекта в парламента. Според него европейският опит показва, че по-прагматичният вариант е ограниченията за изпреварване да бъдат обвързани с конкретни часови диапазони или пътни участъци, вместо да се въвежда цялостна забрана.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова