Движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона ще бъде ограничено днес от 15:30 до 22:00 часа по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по път I-1 през Кресненското дефиле в участъка от пътен възел „Симитли“ до граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Ограничението се въвежда с цел повишаване на безопасността на движението и улесняване на пътуването в следобедните часове, когато се очаква засилен трафик към София след края на почивните дни. От АПИ посочват, че мярката цели да ограничи предпоставките за пътни инциденти, причинени от неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили.

За камионите над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, алтернативен маршрут е Подбалканският път I-6. За движението към и от ГКПП „Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли – Гоце Делчев, след това по път III-198 Гоце Делчев – Кулата и път III-1981 до връзката с път I-1 при село Кулата и обратно.

Интензивен трафик на входа и изхода на ''Калотина'' и „Капитан Андреево“

Ограничението не важи за превозни средства, извършващи обществен превоз на пътници, както и за камиони, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Изключение се прави и за специализираните екарисажни автомобили и превозните средства на пътноподдържащите фирми.

За улесняване на трафика днес ще бъде въведено и реверсивно движение в района на Симитли. Две ленти ще бъдат осигурени за автомобилите, пътуващи към София, а една – в посока Кулата. От АПИ допълват, че интензивността на движението се следи непрекъснато и при необходимост реверсивна организация може да бъде въведена и в други почивни дни.

От пътната агенция призовават водачите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания и да не използват аварийните ленти на автомагистралите при натоварен трафик.

Редактор: Цветина Петрова