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Престъплението е извършено близо до дома на жена, може да става дума за любовен триъгълник, каза той
Властите съобщиха, че са задържали извършителя на убийството на Илиян Филипов. Към този момент няма друга алтернатива на обявеното, защото казаха, че разполагат с достатъчно материал. Прокуратурата заяви, че за престъплението има личен мотив, а е важно той да бъде „разплетен”. Това каза бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в „Събуди се”
„Ако приемем, че това е финансовата част е важно да се разбере по какъв начин те са имали толкова сериозни отношения. Дали тук вече не излизат някакви финансови потоци, генерирани от престъпна дейност и са били изпирани през строителство или друг тип от официалните дейности на Филипов”, посочи Цветанов.
Случаят „Илиян Филипов” – от неуредени сметки до убийство
Той каза още, че другата версия – за любовен триъгълник – също не трябва да се изключва, тъй като убийството е извършено „близо до дома на една дама, която разбрахме, че е в напреднала бременност и Филипов е имал отношения с нея”. „Говори се в Пловдив, че и Мегеров е имал отношения с нея”, каза още Цветанов.
По думите му обаче най-вероятно става дума за неуредени финансови отношения, но е важно на каква основа са - "дали е от престъпна дейност". Цветанов е на мнение, че убийството не е планирано дълго време, има достатъчно слабости, за което говори и бързото му задържане.
Цветанов каза, че при разследването на случая трябва да се вземе предвид всичко и дали около Мегеров има някакво обкръжение, което да е довело до фаталния случай.
Бившият вътрешен министър твърди, че ако е имало поръчково убийство, едва ли е щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител. Той отбеляза още, че не е установено оръжието, с което е извършено престъплението, но това е въпрос на разследване.
Цветанов отбеляза, че трябва да се осигури необходимата защита на Мегеров, за да се предприеме самият той действия срещу себе си.
Цветанов коментира и случая с двойното убийство, за което близките вече чакат 12 години справедливост, а делото започва от ново. Той посочи, че липсва адекватно и навременно правораздаване. „Няма как съдебната система да не е наясно, че на първа инстанция, ако има процесуално нарушение, няма как пред върховните съдии това да бъде прието. Но всичко според мен е режисирано”, твърди Цветанов. По думите му при такова отлагане могат да изчезнат доказателства, които са важни за процеса.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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