Властите съобщиха, че са задържали извършителя на убийството на Илиян Филипов. Към този момент няма друга алтернатива на обявеното, защото казаха, че разполагат с достатъчно материал. Прокуратурата заяви, че за престъплението има личен мотив, а е важно той да бъде „разплетен”. Това каза бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в „Събуди се”

„Ако приемем, че това е финансовата част е важно да се разбере по какъв начин те са имали толкова сериозни отношения. Дали тук вече не излизат някакви финансови потоци, генерирани от престъпна дейност и са били изпирани през строителство или друг тип от официалните дейности на Филипов”, посочи Цветанов.

Случаят „Илиян Филипов” – от неуредени сметки до убийство

Той каза още, че другата версия – за любовен триъгълник – също не трябва да се изключва, тъй като убийството е извършено „близо до дома на една дама, която разбрахме, че е в напреднала бременност и Филипов е имал отношения с нея”. „Говори се в Пловдив, че и Мегеров е имал отношения с нея”, каза още Цветанов.

По думите му обаче най-вероятно става дума за неуредени финансови отношения, но е важно на каква основа са - "дали е от престъпна дейност". Цветанов е на мнение, че убийството не е планирано дълго време, има достатъчно слабости, за което говори и бързото му задържане.

Цветанов каза, че при разследването на случая трябва да се вземе предвид всичко и дали около Мегеров има някакво обкръжение, което да е довело до фаталния случай.

Бившият вътрешен министър твърди, че ако е имало поръчково убийство, едва ли е щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител. Той отбеляза още, че не е установено оръжието, с което е извършено престъплението, но това е въпрос на разследване.

Цветанов отбеляза, че трябва да се осигури необходимата защита на Мегеров, за да се предприеме самият той действия срещу себе си.

Цветанов коментира и случая с двойното убийство, за което близките вече чакат 12 години справедливост, а делото започва от ново . Той посочи, че липсва адекватно и навременно правораздаване. „Няма как съдебната система да не е наясно, че на първа инстанция, ако има процесуално нарушение, няма как пред върховните съдии това да бъде прието. Но всичко според мен е режисирано”, твърди Цветанов. По думите му при такова отлагане могат да изчезнат доказателства, които са важни за процеса.

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Редактор: Цветина Петрова