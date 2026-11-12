Четирима въоръжени и маскирани мъже извършиха дързък обир на бижутериен магазин в центъра на Париж. От търговския обект на световноизвестната компания „Де Биърс“ са откраднати скъпоценности за повече от един милион евро.

Нападението е станало около 11 часа местно време във Втори район на френската столица. Престъпниците нахлули в магазина и заплашили намиращите се вътре хора с огнестрелни оръжия. Според полицейски източници един от извършителите носел автомат. Въпреки заплахите не се е стигнало до стрелба и няма пострадали. След като взели бижутата, нападателите напуснали мястото с мотоциклети и се насочили към магистрала.

🚨فرنسا: تم سرقه مجوهرات بقيمة تزيد عن 10 مليون يورو من البراند الشهير DE BEERS 😨! https://t.co/K8mdIIpDS0 — Qio | كيو (@QioHub) November 12, 2026

Френската полиция е предприела мащабно издирване на четиримата заподозрени. Разследването е поверено на специализирано звено за борба с организираната престъпност, като случаят се разглежда като въоръжен грабеж, извършен от престъпна група.

Paris : une bijouterie De Beers braquée, le butin estimé «au minimum à un million d’euros» Le diamantaire De Beers braqué à Paris ce matin par des hommes armés https://t.co/FtzHtRJgs2 — BFM (@BFMTV) November 12, 2026 https://t.co/woScDvbxO8 https://t.co/5SWrZssWZ9 — REF_INFO (@REF_INFO24) November 12, 2026

„Де Биърс“ е сред най-известните компании в световната диамантена индустрия, с дългогодишна дейност в добива и търговията със скъпоценни камъни.