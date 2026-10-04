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Трусът е регистриран на дълбочина от близо 8 километра
Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер е регистрирано в 14:19 ч. турско (и българско) време в района на град Саимбейли в южния турски окръг Адана. Това съобщава турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).
Трусът е регистриран на дълбочина 7,99 километра и е усетен в съседните окръзи. Към момента не се съобщава за пострадали и щети от земетресението.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Магдалена Димитрова, БТА
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