Над 15% от населението има камъни в жлъчката, без дори да знае за тях. Кога обаче те се превръщат в опасност и може ли човек да живее пълноценно без жлъчен мехур? В ефира на „Пулс“ по NOVA NEWS хирургът д-р Димитър Пейчинов обясни, че много пациенти нямат оплаквания и могат да продължат да живеят нормално. По думите му обаче при поява на симптоми и усложнения трябва да се потърси специалист.

Той предупреди и за връзката между бързото отслабване, някои медикаменти за редукция на теглото и жлъчните кризи: „Има вече проучвания, че са свързани с обостряне на симптомите, когато хората вече са имали камъни в жлъчния мехур“.

Според специалиста няма доказан метод за разбиване или стопяване на камъните с билки. Той отхвърли и един от най-разпространените митове - че без жлъчен мехур не може да се живее нормално. „Жлъчният мехур е едно резервоарче, което служи за съхранение на допълнително количество жлъчка. Така че без жлъчен мехур може да се живее съвсем пълноценно“, обясни той.

Сериозен ръст на полово предаваните инфекции: Кога да потърсим специалист

Друг мит е, че след операцията пациентите трябва да спазват диета до края на живота си. „Диетата се спазва около един месец след извършването на оперативната намеса. И след това хората се връщат абсолютно към нормален начин на живот“, каза д-р Пейчинов. През първите седмици се препоръчва да се избягват мазните храни, преяждането и алкохолът.

Специалистът предупреди и за риска от отлагане на операцията след появата на първите кризи. „Веднъж започнали, кризите започват да се повтарят. Всяка следваща криза е по-тежка от предходната“, каза той. Сред възможните усложнения са възпаление на жлъчния мехур, запушване на жлъчните пътища и панкреатит. Затова съветът му е още при първата колика пациентът да потърси хирург или гастроентеролог.

Редактор: Ралица Атанасова