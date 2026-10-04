Луната официално не принадлежи на никого. Това е записано в Договора за космоса от 1967 г., подписан от повече от 100 държави. Близо 60 години по-късно обаче новата надпревара за изследване и използване на лунните ресурси поставя въпроса докъде стигат тези правила.

САЩ, Китай и Русия планират изграждането на бази в района на Южния полюс на Луната, където се смята, че има залежи от замръзнала вода и други ценни ресурси. Паралелно с това технологични предприемачи като Илон Мъск и Джеф Безос виждат бъдеще за индустрията, енергетиката и дори центровете за данни извън Земята.

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Договорът за космоса забранява на държавите да претендират за територии в космоса чрез окупация или използване. Той обаче не дава еднозначен отговор на въпроса дали добитите от Луната ресурси могат да бъдат притежавани и продавани. Именно тази неяснота се превръща в една от основните теми в съвременното космическо право.

През 2015 г. САЩ приеха закон, който позволява на компании да добиват ресурси от космически обекти. Подобна позиция е заложена и в споразуменията „Артемида“, подписани от 76 държави. Китай и още държави от своя страна работят по собствен проект за международна лунна изследователска станция.

Според експерти възможността първата държава, която изгради инфраструктура на Луната, да създаде своеобразна „забранена зона“ около нея, може да доведе до напрежение. Макар подобни ограничения да могат да бъдат представени като мерки за безопасност, те биха могли да ограничат свободния достъп до други части на Луната.

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ООН работи по международни принципи, които да дадат по-ясни правила за бъдещата експлоатация на лунните ресурси. Засега обаче малко държави разполагат с необходимите технологии и средства, което означава, че на практика именно те могат да имат най-голямо влияние върху това как ще се използва Луната в бъдеще.

Редактор: Ралица Атанасова