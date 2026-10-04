Рекордните 7,4 милиона души посетиха тазгодишното издание на „Октоберфест“ в Мюнхен, съобщи БТА. Така беше подобрен досегашният рекорд от 7,2 милиона посетители, отчетен през 2023 г.

По време на фестивала са изпити 6,7 милиона литра бира – с 2,7% повече спрямо миналата година. Продажбите на храни също са се увеличили с между 2 и 3%, като особено голямо е било търсенето на традиционното печено пиле.

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Историческата част на фестивала „Ойде Визн“, която пресъздава атмосферата на „Октоберфест“ отпреди около век, е привлякла 447 000 души. Цената на еднолитрова халба тази година е била между 14,80 и 15,90 евро.

За сигурността на посетителите са били въведени засилени мерки, включително камери с изкуствен интелект за наблюдение на движението на тълпите, проверки на багажа и забрана за ножове, дронове и употреба на канабис. Около 600 полицаи са били ангажирани по време на фестивала.

Тазгодишното издание беше 191-ото в историята на „Октоберфест“. Преди началото му организаторите очакваха около 6 милиона посетители.

Редактор: Ралица Атанасова