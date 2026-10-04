Доналд Тръмп отиде в един от най-оспорваните щати в предстоящите избори през ноември - Охайо. Посещението е част от дълга обиколка в повече от 10 щата.

Тръмп агитира за кандидатите на републиканците. Те се опитват да запазят контрола върху двете камари на Конгреса. Но проучванията показват, че на много места Доналд Тръмп не е желан. Президентът загуби част от своята популярност заради войната в Иран, подкрепата за компаниите разработващи изкуствен интелект и непрестанно растящите цени на стоките в страната. В резултат кандидати от Кентъки, Пенсилвания, Мичиган, Айова и Мейн директно критикуваха позиции на Тръмп или гласуваха за закони, които той не харесва.

Войната с Иран няма да приключи преди междинните избори в САЩ, заяви Тръмп

„След като каза на избирателите, че цената на живота не е реален проблем или че не е нещо, за което трябва да се тревожат, Доналд Тръмп всъщност им заяви, че реалността в която живеят няма значение. Това не печелившо послание. Вторият момент, който не помага, е свързан с войната в Иран. Минаха вече седем месеца. Хората все още не разбират защо сме там. Те не знаят как изглежда победата, а и целите сякаш постоянно се променят", каза преподавателят по политология в Университета на Вирджиния Дженифър Лоулес.

Редактор: Цветина Петрова